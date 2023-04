Quatsch Comedy Club: Spektakuläres Hamburg-Comeback an ganz speziellem Ort

Der "Quatsch Comedy Club" kehrt nach dreijähriger Pause fest nach Hamburg zurück - und zwar auf einen Elbe-Raddampfer. Alles über das spektakuläre Comeback.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Thomas Hermanns (60) brachte mit dem "Quatsch Comedy Club" 1992 das Format "Stand-up-Comedy" nach Deutschland. Zuerst aus dem Deutschen Schauspielhaus, später im Imperial-Theater an der Reeperbahn zu Hause, ging Hermanns 2002 mit der Show nach Berlin. In Hamburg war er nur noch zu Gast. Jetzt kehrt der "Quatsch Comedy Club" an die Elbe zurück. TAG24 war bei der Vorstellung der Pläne dabei.

Der Raddampfer "Mississippi Queen" an der Überseebrücke wird die neue Hamburger Heimat des Stand-up-Formats "Quatsch Comedy Club". © Quatsch Comedy Club Beheimatet war der "Quatsch Comedy Club" zuletzt in Hamburg im Theater "Neue Flora" an der Holstenstraße. Nach dreijähriger Pause kehrt das Format jedoch nicht an die alte Spielstätte zurück. Gründer und Intendant Thomas Hermanns und seine Partner haben sich für das Comeback in der Hansestadt einen Ort gesucht, der im Comedy-Bereich weltweit einzigartig sei, so Hermanns bei der Pressekonferenz am Montagmittag. Zusammen mit dem Traditionsunternehmen "Kapitän Prüsse" als neuem Partner fiel die Wahl auf ein Schiff: Den Raddampfer "Mississippi Queen". Unterhaltung Morgan Freeman: "Black History Month" ist eine Beleidigung Ab dem 13. Mai 2023 beherbergt dieser donnerstags bis samstags das beliebte Stand-up Format. Für die neue Aufgabe wird das Schiff zurzeit umgebaut und kann dann 600 Leuten Platz bieten.

Quatsch Comedy Club: Geburtshelfer vieler Karrieren von deutschen Comedians