Realer Behörden-Irrsinn: Schubert, Boes und Boning starten mit skurriler Verbrauchershow

Unterföhring - Vor vielen Jahren, von 1992 bis 1999, gab es eine Sendung, in der Comedians den Behörden- und Unternehmensirrsinn der davon betroffenen Zuschauer präsentierten – und den Verantwortlichen auf den Zahn fühlten: "Wie bitte?!" hieß das Format. Etwas Vergleichbares soll nun zurückzukehren!

In der SAT.1- Verbrauchershow "Geht's noch?!" – man beachte die Namensähnlichkeit – kümmern sich erneut humorerprobte Promis um kuriose und vor allem reale Fälle.

Denn laut Mitteilung wird "Geht's noch?!" am Montag, 23. und eine Woche später noch einmal am 30. September, um jeweils 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn auf Sendung gehen.