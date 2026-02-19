Ausgerechnet an seinem Geburtstag: Ex-Prinz Andrew festgenommen!
Sandringham (Großbritannien) - Die Schlinge um den Hals von Andrew Mountbatten-Windsor zieht sich immer weiter zu. Der Ex-Prinz wurde ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag festgenommen.
Gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen (Ortszeit) sollen mehrere Fahrzeuge der Polizei vor Andrews neuem Zuhause in Sandringham vorgefahren sein, wie DailyMail berichtet.
Mehrere Beamte sollen den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen im Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Epstein festgenommen haben. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch.
Andrew soll in seiner einstigen Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den verstorbenen Investmentbanker Epstein weitergeleitet haben.
In den im Januar veröffentlichten Epstein-Akten haben britische Medien E-Mails entdeckt, die nahelegen, dass der einstige Royal Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an Epstein weiterleitete.
Andrew selbst hüllt sich in Schweigen
Wie BBC weiter berichtet, erfolgte die Festnahme nach einer "gründlichen Untersuchung". Die Ermittlungen wurden nun eingeleitet, so die Thames Valley Police. Auch Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk würden durchgeführt.
Andrew selbst schweigt bislang zu den Vorwürfen. Doch inzwischen hat sich sein Bruder, König Charles (77), zu den neuesten Entwicklungen zu Wort gemeldet.
In einer schriftlichen Stellungnahme teilte er mit, die Festnahme Andrews "mit größter Besorgnis" zur Kenntnis genommen zu haben. Weiter hieß es: "Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen".
Wegen seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) hatte Andrew zuletzt seine Titel verloren und sein Anwesen in Windsor räumen müssen.
Erstmeldung: 19. Februar, 11.27 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.26 Uhr
Titelfoto: Toby Melville/Pool Reuters/dpa