Ausgerechnet an seinem Geburtstag: Ex-Prinz Andrew festgenommen!

Sandringham (Großbritannien) - Die Schlinge um den Hals von Andrew Mountbatten-Windsor zieht sich immer weiter zu. Der Ex-Prinz wurde ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag festgenommen.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. © Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen (Ortszeit) sollen mehrere Fahrzeuge der Polizei vor Andrews neuem Zuhause in Sandringham vorgefahren sein, wie DailyMail berichtet.

Mehrere Beamte sollen den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen im Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Epstein festgenommen haben. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch.

Andrew soll in seiner einstigen Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den verstorbenen Investmentbanker Epstein weitergeleitet haben.

In den im Januar veröffentlichten Epstein-Akten haben britische Medien E-Mails entdeckt, die nahelegen, dass der einstige Royal Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an Epstein weiterleitete.