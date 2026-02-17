Royaler Bruch: So gingen Prinz William und Prinzessin Kate mit Harrys Rückzug um

England - Mittlerweile ist es sechs Jahre her, dass Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan Markle (44) ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA auswanderten - so sind sein Bruder Prinz William (43) und dessen Frau Prinzessin Kate (44) damit umgegangen.

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) hatten unterschiedliche Sichtweisen auf den royalen Bruch von Harry. © Geoff Caddick/Pool AFP/AP/dpa

Eine neue Biografie gewährte Einblicke, wie der Prinz und die Prinzessin von Wales mit dem Bruch von der Königsfamilie umgegangen sind.

Wie People berichtete, hatten William und Kate unterschiedliche Ansichten über den Rückzug der Sussexes. Die 44-Jährige habe weniger Interesse daran gehabt, "Harry davon zu überzeugen, in seiner aktuellen Rolle zu bleiben", als ihr Ehemann.

Der royale Autor Russell Myers schilderte weiter, dass "William über die Entscheidung seines Bruders, aufzuhören, zutiefst traurig war".

"Er und Harry hatten sich über Jahre hinweg auseinandergelebt, doch nun wusste er tief im Inneren, dass es kein Zurück mehr geben würde. Schöne Erinnerungen an ihre Kindheit - vom gegenseitigen Halt nach dem Tod ihrer Mutter bis hin zum Aufwachsen in der Öffentlichkeit - wurden nun durch die Spaltung im Herzen der Familie überschattet", beschrieb er weiter.