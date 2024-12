China-Spionageskandal: König Charles soll wegen Prinz Andrew in Rage sein

König Charles (76) soll wütend auf seinen Bruder sein. © Ben Birchall/PA Wire/dpa

Doch die Familiensituation sei schwierig.

"Es wurden alle möglichen Sanktionen verhängt, aber man kann sich nicht scheiden lassen oder seinen Bruder entlassen, weil er nicht mehr sein Bruder ist. Es wird immer eine Blutsverwandtschaft geben", so ein Insider.

Trotz des Skandals werden Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) zusammen mit den beiden gemeinsamen Töchtern, Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34), und deren Familien Ende des Monats zum jährlichen Weihnachtstreffen der königlichen Familie in Norfolk erwartet.

"Er (Charles) hat Andrew viele Jahre lang zur Seite gestanden, aber jeder hat seine Grenzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der König mit jemandem in die Kirche gehen will, der mit einem chinesischen Spion befreundet war", so ein weiterer Insider in Bezug auf die Pläne für die Weihnachtsfeiertage.