Ehe-Aus nach 14 Jahren: Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana lassen sich scheiden

Auch hinsichtlich der Zukunft der beiden gab die griechische Königsfamilie bereits einen Ausblick: So würden Prinz Nikolaos und Tatiana auch weiterhin in Griechenland bleiben, dem Zuhause der beiden.

Die griechischen Royals hatten sich im August 2010 das Jawort gegeben. © Nikolas Kominis/dpa

Als drittes Kind des ehemaligen Königs Konstantin II. von Griechenland (1940 bis 2023) und dessen Ehefrau, Anne-Marie von Dänemark (77), wurde Prinz Nikolaos im Jahr 1969 in Rom geboren. Dort hatte seine Familie nach dem Ende der griechischen Monarchie im Exil gelebt.

Der Prinz verbrachte dann viele Jahre in den USA und in Großbritannien, ehe er sich in Tatiana Blatnik - eine Eventplanerin aus Venezuela, die in der Schweiz aufwuchs - verliebte. Im Jahr 2009 hatte das Paar feierlich seine Verlobung bekannt gegeben, als ein Jahr später, im August 2010, die pompöse Hochzeit folgte.

Zahlreiche royale Gäste, darunter beispielsweise König Felipe von Spanien (56) oder auch Prinzessin Victoria von Schweden (46), waren damals geladen, um gemeinsam mit dem griechischen Prinzenpaar auf Spetses zu feiern.

14 Jahre später verbindet die griechischen Royals, die keine gemeinsamen Kinder haben, nun allerdings nur noch eine innige Freundschaft.