Ein royaler Traum in Weiß: Iman von Jordanien hat Ja gesagt

Amman (Jordanien) - Traumhochzeit bei den Royals : Jordaniens Prinzessin Iman (26) hat am Sonntag in einer märchenhaften Robe aus dem Hause Dior ihrer großen Liebe Jameel Alexander Thermiotis das Ja-Wort gegeben.

Jordaniens Kronprinz Hussein (28) führte seine kleine Schwester Iman (26) zum Traualtar. © Imago/PPE

Rund 150 Gäste, die alle persönlich von König Abdullah II. (61) und seiner Frau Rania (52) empfangen wurden, waren bei der Zeremonie im Beit-Al-Urdun-Palast dabei.

Zusätzlich wurde die Vermählung der ältesten Königstochter im jordanischen Fernsehen übertragen. So konnte das ganze Land live zusehen, wie Kronprinz Hussein (28) seine jüngere Schwester in den gläsernen Saal des Palastes führte, wo sie mit ihrem jetzigen Ehemann feierlich die Ringe austauschte.

Im Anschluss schnitten die Frischvermählten mit einem riesigen Säbel ihre Hochzeitstorte an.

"Iman, ich bete, dass dir das nächste Kapitel in deinem Leben so viel Freude, Liebe und Lachen bringt, wie du es uns über all die Jahre gebracht hast", zeigte sich Königin Rania sichtlich emotional via Instagram.

Doch viel Zeit für Rührseligkeiten bleibt nicht, denn die 52-Jährige muss schon die nächste Hochzeit planen - und die wird definitiv noch pompöser.