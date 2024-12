Queen soll Meghan zurechtgewiesen haben: "In dieser Familie sprechen wir nicht so mit Menschen"

Die Queen soll bei diesem Vorfall anwesend gewesen sein und reagierte mit den Worten: "Meghan, in dieser Familie sprechen wir nicht so mit Menschen."

Wie die Royal -Expertin Katie Nicholl in ihrem Buch berichtet, hatte Meghan bemängelt, dass sie in dem Gericht Ei geschmeckt habe und habe dabei das Personal scharf kritisiert.

Harry erklärte in seinen Memoiren, dass seine Beziehung zu seiner Großmutter immer respektvoll und liebevoll gewesen sei. (Archivbild) © Phil Noble/PA Wire/dpa

Dabei soll es sich jedoch nicht um die einzige Spannung vor dem großen Tag der beiden gehandelt haben.

Wie der royale Biograf Robert Lacey (80) in seinem Buch beschreibt, soll auch Prinz Harry immer wütend reagiert haben, wenn ihm während der Planung ein Wunsch verwehrt wurde.

Ein weiterer Vorfall soll sich um das Diadem von Meghan gedreht haben, bei dem Harry gesagt haben soll: "Was Meghan will, bekommt Meghan", woraufhin die Queen entgegnete: "Meghan kann nicht alles haben, was sie will. Sie bekommt das Diadem, das ich ihr gebe."

Harry bestritt später, dies je gesagt zu haben, und erklärte in seinen Memoiren, dass seine Beziehung zu seiner Großmutter immer respektvoll und liebevoll gewesen sei.