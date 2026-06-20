Eindringliche Worte: So reagiert Ex-Freundin von Marius Borg Høiby auf Urteil

Oslo (Norwegen) - Nur wenige Tage nach der Verurteilung von Marius Borg Høiby (29) hat sich seine Ex-Freundin Nora Haukland (29) in den sozialen Netzwerken mit einem persönlichen Statement zu Wort gemeldet. Sie bezeichnet den Gerichtsentscheid als "kleinen Sieg" für die Gerechtigkeit.

Nora Haukland (29) war rund ein Jahr lang mit dem ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin zusammen. Dabei musste sie eine äußerst schwere Zeit durchmachen. © Screenshot/Instagram/norahaukland

"Die Hoffnung, die ich im Justizsystem verspürte, gab mir Wärme in einer Situation, die ansonsten schwer, schmerzhaft und erschöpfend war", schrieb die Influencerin auf Instagram.

Gewalt in der Partnerschaft hinterlasse Spuren. "Nicht nur im Moment, sondern noch lange danach. Manchmal für den Rest des Lebens. Es sitzt im Körper, wenn du dich im Spiegel ansiehst. Wenn du zu einem Date gehst. Wenn du versuchst, wieder Liebe anzunehmen [...]."

Haukland erzählt davon, dass ihre Beziehung zu Høiby von Selbstzweifeln geprägt war. "Ich habe versucht, mich kleiner zu machen. Ich habe mich verändert. Das Ergebnis? Es wurde nur noch schlimmer", musste sie erfahren.

Noch heute würde ihr Puls schneller schlagen, wenn sie das Knallen einer Tür, das Stampfen eines Mannes oder das Dröhnen eines Motorrads höre.

Haukland betont, dass es keinen "Prototyp Frau" gibt, der von Gewalt in der Partnerschaft betroffen ist. Es könne jede und jeden treffen. "Der gemeinsame Nenner ist nicht die Frau. Der gemeinsame Nenner ist der Mann, der die Gewalt ausübt."