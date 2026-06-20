König Charles voller Vorfreude: Er darf seine Enkelkinder richtig kennenlernen! Friedensangebot an Harry und Meghan

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King Charles wird bald seine Enkelkinder wiedersehen - der Monarch freue sich sehr auf das Treffen. Meghan und Harry machte er sogar ein Friedensangebot.

Von Mia Berger

England/USA - Im kommenden Monat ist es endlich so weit: König Charles (77) wird seinen jüngsten Sohn Prinz Harry (41) sowie dessen Kinder und möglicherweise auch dessen Ehefrau Herzogin Meghan (44) nach mehreren Jahren wiedersehen. Der Monarch freue sich sehr auf das lang ersehnte Familientreffen.

König Charles (77) freut sich darauf, seine Enkelkinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet wiederzusehen.
König Charles (77) freut sich darauf, seine Enkelkinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet wiederzusehen.  © John Walton/PA Wire/dpa

Denn im Juli soll der 41-Jährige erstmals seit vier Jahren seine Familie wieder mit in seine Heimat nach Großbritannien bringen.

Insidern zufolge gebe es eine Art "Vereinbarung", dass Charles während des Aufenthalts Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen werde, so The Sun.

Während Harry gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) seinen Vater besuchen werde, ist bislang unklar, ob auch Meghan an dem Treffen teilnehmen wird.

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Schon länger wünscht sich der 41-Jährige eine Versöhnung mit seinem Vater, nicht zuletzt aufgrund dessen Krebserkrankung - denn er wisse nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibe.

Auch der britische Monarch strebe inzwischen einen Neuanfang mit seinem jüngsten Sohn an. Beide Seiten sehen vor allem die Kinder im Vordergrund, die mehr Zeit mit ihrem Opa verbringen sollen.

Ein Insider berichtete, Harry wünsche sich "verzweifelt", dass seine Kinder ihren Großvater kennenlernen, beziehungsweise mehr Zeit mit ihm verbringen können. Charles' Wunsch sei dies ebenfalls, er freue sich sehr auf ein Wiedersehen mit den Kindern.

Der 77-Jährige habe dem Herzogspaar von Sussex Berichten zufolge sogar ein Friedensangebot gemacht.

Prinz Harry (41, v. l.) wird seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sowie seine Frau Herzogin Meghan (44) wieder mit nach Großbritannien bringen.
Prinz Harry (41, v. l.) wird seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sowie seine Frau Herzogin Meghan (44) wieder mit nach Großbritannien bringen.  © Screenshot/Instagram/meghan
Bislang ist unklar, ob Herzogin Meghan an dem Treffen mit König Charles dabei sein wird.
Bislang ist unklar, ob Herzogin Meghan an dem Treffen mit König Charles dabei sein wird.  © Jonathan Brady/Pool PA/AP/dpa
Herzogin Meghan und Prinz Harry legten vor rund sechs Jahren ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA.
Herzogin Meghan und Prinz Harry legten vor rund sechs Jahren ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA.  © Jonathan Brady / POOL / AFP

Royale Brüder William und Harry sind seit Jahren zerstritten

Prinz William (43) und Prinz Harry sind seit Jahren zerstritten. Grund dafür sind unter anderem die Vorwürfe, die Harry gegen seinen Bruder erhoben hatte.
Prinz William (43) und Prinz Harry sind seit Jahren zerstritten. Grund dafür sind unter anderem die Vorwürfe, die Harry gegen seinen Bruder erhoben hatte.  © Martin Meissner/AP/dpa

Demnach habe der König Harry und seiner Familie angeboten, während ihres Besuchs in Großbritannien in einer königlichen Residenz zu wohnen. Zudem soll der Monarch einige Sicherheitsvorkehrungen für sie organisiert haben.

Genau diese fehlende Sicherheit war bislang das Problem, weshalb der 41-Jährige seine Familie nicht mehr mit in seine Heimat brachte.

Denn der staatlich finanzierte Polizeischutz wurde den Sussexes entzogen, als sie vor sechs Jahren ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA zogen.

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Seitdem wollte Harry seine Familie nicht mehr nach England bringen - zu groß sei die Angst, ihnen könnte etwas passieren.

Der Prinz kämpft seit Jahren darum, dass die britische Regierung ihm und seiner Familie bei Aufenthalten in Großbritannien wieder Sicherheitsschutz gewährt.

Auch wenn es danach aussieht, dass sich Vater und Sohn endlich wieder näherkommen, steht eine Versöhnung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (43) noch aus.

Titelfoto: Montage: John Walton/PA Wire/dpa, Screenshot/Instagram/meghan

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