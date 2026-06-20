König Charles voller Vorfreude: Er darf seine Enkelkinder richtig kennenlernen! Friedensangebot an Harry und Meghan

England/USA - Im kommenden Monat ist es endlich so weit: König Charles (77) wird seinen jüngsten Sohn Prinz Harry (41) sowie dessen Kinder und möglicherweise auch dessen Ehefrau Herzogin Meghan (44) nach mehreren Jahren wiedersehen. Der Monarch freue sich sehr auf das lang ersehnte Familientreffen.

König Charles (77) freut sich darauf, seine Enkelkinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet wiederzusehen. © John Walton/PA Wire/dpa

Denn im Juli soll der 41-Jährige erstmals seit vier Jahren seine Familie wieder mit in seine Heimat nach Großbritannien bringen.

Insidern zufolge gebe es eine Art "Vereinbarung", dass Charles während des Aufenthalts Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen werde, so The Sun.

Während Harry gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) seinen Vater besuchen werde, ist bislang unklar, ob auch Meghan an dem Treffen teilnehmen wird.

Schon länger wünscht sich der 41-Jährige eine Versöhnung mit seinem Vater, nicht zuletzt aufgrund dessen Krebserkrankung - denn er wisse nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibe.

Auch der britische Monarch strebe inzwischen einen Neuanfang mit seinem jüngsten Sohn an. Beide Seiten sehen vor allem die Kinder im Vordergrund, die mehr Zeit mit ihrem Opa verbringen sollen.

Ein Insider berichtete, Harry wünsche sich "verzweifelt", dass seine Kinder ihren Großvater kennenlernen, beziehungsweise mehr Zeit mit ihm verbringen können. Charles' Wunsch sei dies ebenfalls, er freue sich sehr auf ein Wiedersehen mit den Kindern.

Der 77-Jährige habe dem Herzogspaar von Sussex Berichten zufolge sogar ein Friedensangebot gemacht.