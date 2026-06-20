König Charles voller Vorfreude: Er darf seine Enkelkinder richtig kennenlernen! Friedensangebot an Harry und Meghan
England/USA - Im kommenden Monat ist es endlich so weit: König Charles (77) wird seinen jüngsten Sohn Prinz Harry (41) sowie dessen Kinder und möglicherweise auch dessen Ehefrau Herzogin Meghan (44) nach mehreren Jahren wiedersehen. Der Monarch freue sich sehr auf das lang ersehnte Familientreffen.
Denn im Juli soll der 41-Jährige erstmals seit vier Jahren seine Familie wieder mit in seine Heimat nach Großbritannien bringen.
Insidern zufolge gebe es eine Art "Vereinbarung", dass Charles während des Aufenthalts Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen werde, so The Sun.
Während Harry gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) seinen Vater besuchen werde, ist bislang unklar, ob auch Meghan an dem Treffen teilnehmen wird.
Schon länger wünscht sich der 41-Jährige eine Versöhnung mit seinem Vater, nicht zuletzt aufgrund dessen Krebserkrankung - denn er wisse nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibe.
Auch der britische Monarch strebe inzwischen einen Neuanfang mit seinem jüngsten Sohn an. Beide Seiten sehen vor allem die Kinder im Vordergrund, die mehr Zeit mit ihrem Opa verbringen sollen.
Ein Insider berichtete, Harry wünsche sich "verzweifelt", dass seine Kinder ihren Großvater kennenlernen, beziehungsweise mehr Zeit mit ihm verbringen können. Charles' Wunsch sei dies ebenfalls, er freue sich sehr auf ein Wiedersehen mit den Kindern.
Der 77-Jährige habe dem Herzogspaar von Sussex Berichten zufolge sogar ein Friedensangebot gemacht.
Royale Brüder William und Harry sind seit Jahren zerstritten
Demnach habe der König Harry und seiner Familie angeboten, während ihres Besuchs in Großbritannien in einer königlichen Residenz zu wohnen. Zudem soll der Monarch einige Sicherheitsvorkehrungen für sie organisiert haben.
Genau diese fehlende Sicherheit war bislang das Problem, weshalb der 41-Jährige seine Familie nicht mehr mit in seine Heimat brachte.
Denn der staatlich finanzierte Polizeischutz wurde den Sussexes entzogen, als sie vor sechs Jahren ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA zogen.
Seitdem wollte Harry seine Familie nicht mehr nach England bringen - zu groß sei die Angst, ihnen könnte etwas passieren.
Der Prinz kämpft seit Jahren darum, dass die britische Regierung ihm und seiner Familie bei Aufenthalten in Großbritannien wieder Sicherheitsschutz gewährt.
Auch wenn es danach aussieht, dass sich Vater und Sohn endlich wieder näherkommen, steht eine Versöhnung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (43) noch aus.
Titelfoto: Montage: John Walton/PA Wire/dpa, Screenshot/Instagram/meghan