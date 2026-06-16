16.06.2026 19:31 Während Charles' Geburtstagsparade: Royals werden von Demonstranten ausgebuht

Während der "Trooping the Colour"-Parade wurden Mitglieder der Königsfamilie von der Aktivistengruppe "Republic" ausgebuht.

Von Mia Berger

England - Am Wochenende fand die jährliche "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des Geburtstags von König Charles (77) im britischen London statt. Doch während der Feierlichkeiten wurden mehrere Mitglieder der königlichen Familie von Demonstranten ausgebuht!

Die Protestgruppe "Republic" demonstrierte während der "Trooping the Colour"-Parade. © JUSTIN TALLIS / AFP Denn am Samstag protestierten Mitglieder der Aktivistengruppe "Republic" entlang der Paradestrecke und skandierten unter anderem: "Nicht mein König!" Bei der Gruppe handelt es sich um eine Organisation, die sich für die Abschaffung der Monarchie im Vereinigten Königreich und deren Ersetzung durch eine parlamentarische Republik einsetzt. Die Demonstranten hielten zudem Banner mit den Gesichtern des Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) sowie des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) in die Höhe, so The Sun. Royals Wutausbruch wegen Gerichtsentscheid: Marius Borg Høiby randaliert in Zelle und bricht sich Knochen Der ehemalige Royal hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, da seine enge Beziehung zu dem verstorbenen 66-Jährigen ans Licht gekommen war. Im Februar wurde er sogar im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu Epstein festgenommen.

Mitglieder von "Republic" buhten mehrere Mitglieder der königlichen Familie aus. © BENJAMIN CREMEL / AFP

Königin Camilla (78, v.l.), König Charles (77), Prinz William (43), Prinzessin Kate (44), Prinzessin Charlotte (11), Prinz George (12) und Prinz Louis (8) schauten auf dem Balkon des Buckingham-Palace der Parade zu. © JUSTIN TALLIS / AFP

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