Große Trauer in Neuseeland: König plötzlich verstorben

Māori-König Kiingi Tuheitia ist im Alter von 69 Jahren verstorben. © Instagram/kiingitanga

Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII - der König der Māori - lebt nicht mehr.

Wie "Radio New Zealand" berichtet, starb der beliebte Monarch im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Herzoperation. Kiingi Tuheitia sei demnach am Freitagmorgen in einem Krankenhaus im Kreise seiner Familie "friedlich" entschlafen.

Kiingi Tuheitia trat 2006 die Nachfolge seiner Mutter Te Atairangikaahu an. Er war der siebte Kiingitanga der Māori.

Für viele seines rund eine Million Menschen zählenden Volkes ist der plötzliche Tod des Monarchen ein Schock. Es wird erwartet, dass Tausende dem Kiingitanga die letzte Ehre erweisen wollen und zur königlichen Residenz im Norden der neuseeländischen Nordinsel reisen werden. Auch führende Regierungsvertreter und Trauergäste aus aller Welt werden erwartet.

Zeit seines Lebens galt Kiingi Tuheitia als äußerst bescheidener Mann, der bis ins hohe Alter ein einfaches Leben führte. Prunk und Protz galten ihm als fremd. Obwohl er eine erstklassige Ausbildung genoss, zog er ein Leben nah an den Menschen vor.