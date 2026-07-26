Habsburger Ur-Enkelin unter der Haube: Welche Hochzeit den Adel nach Wien lockte

Wien - Eine Hochzeit wie aus einem Märchen hat am Wochenende Europas Adel nach Wien gelockt.

Isabel von Habsburg-Lothringen (28) und Carlos Gaytán de Ayala (32) strahlen nach ihrer Trauung vor der Wiener Jesuitenkirche um die Wette. © Imago/PPE

Isabel von Habsburg-Lothringen (28), Urenkelin von Österreichs Kaiser Karl I. (1887-1922), heiratete ihren langjährigen Partner Carlos Gaytán de Ayala (32) in der Jesuitenkirche.

Zur Trauung erschienen zahlreiche hochrangige Gäste, darunter Belgiens König Philippe (66), Königin Mathilde (53), Kronprinzessin Elisabeth (24) und Prinz Gabriel (22). Auch Vertreter des spanischen Hochadels feierten mit.

Für ihren großen Tag entschied sich die Braut für ein klassisches Kleid mit Spitzenoberteil und schlichtem A-Linien-Rock.

Auf dem Kopf trug sie die traditionsreiche Knopftiara der Habsburger, dazu einen bodenlangen Schleier. Nach der Trauung jubelten Hunderte Schaulustige dem frisch vermählten Paar vor der Kirche zu, bevor die Feierlichkeiten mit einem Empfang und einem festlichen Gala-Dinner weitergingen.

Isabel ist die Tochter von Erzherzog Simeon von Österreich (68) und Prinzessin Maria von Bourbon-Sizilien (59). Gemeinsam mit ihrem Ehemann lebt sie in London. Carlos stammt aus einer traditionsreichen spanischen Adelsfamilie und arbeitet im Finanzsektor.