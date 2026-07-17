Englandreise wird zum "Albtraum": Herzogin Meghan fühlt sich offenbar gedemütigt

England/USA - Erst vor wenigen Tagen kehrten Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) gemeinsam mit ihren Kindern von ihrer Englandreise zurück - doch der Aufenthalt verlief offenbar ganz anders, als sie es sich erhofft hatten.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) kehrten erstmals gemeinsam mit ihren Kindern nach Großbritannien zurück. © Peter Dejong/ap/dpa

Ein Insider bestätigte gegenüber dem Boulevardblatt People, dass sich die Reise "zu einem Albtraum entwickelt habe". Nicht zuletzt, weil die anhaltenden Sicherheitsprobleme die Familie überschattet haben.

Nachdem die Sussexes ihre royalen Pflichten niedergelegt und in die USA gezogen waren, wurde ihnen der staatliche Polizeischutz entzogen. Seitdem versucht Harry alles, um diesen zurückzuerhalten.

Auch der verlorene Rechtsstreit gegen den Verlag "Associated Newspapers Limited" (ANL), zu dem unter anderem die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" gehört, dürfte für den 41-Jährigen zu den größten Rückschlägen seiner Reise gezählt haben.

Der Royal hatte den Verlag wegen Verletzung seiner Privatsphäre verklagt. Nach dem Urteil bezeichnete er die Entscheidung in einer Erklärung als "eine vollständige und offensichtliche Vertuschung".

Während ihres Aufenthalts in Großbritannien habe sich Meghan zudem gedemütigt gefühlt, weil sie mitansehen musste, wie ihr Mann und die royale Institution über die Unterbringung der Familie stritten.

Zunächst sei dem Paar angeboten worden, im Buckingham-Palast zu übernachten. Diese Einladung sei jedoch kurzfristig wieder zurückgezogen worden. Eine weitere Quelle sagte, die 44-Jährige unterstütze Harry zwar "sehr", dennoch herrsche "große Traurigkeit" darüber, wie die Reise verlaufen sei. Demnach lasse Meghan Harry im Umgang mit seiner Familie "immer die Führung übernehmen".