Trotz Annäherung mit Harry: Jetzt soll es zwischen König Charles und Prinz William kriseln

England - Dass das Verhältnis zwischen Prinz Harry (41) und seinem Vater König Charles (77) lange Zeit als angespannt galt, ist kein Geheimnis. Inzwischen sollen sich die beiden jedoch wieder angenähert haben. Allerdings soll es nun zwischen dem Monarchen und seinem älteren Sohn Prinz William (44) kriseln!

König Charles (77) und Prinz William (44) sollen immer wieder aneinandergeraten. © HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Denn laut einem Insider von Page Six liege das an einem ganz bestimmten Grund: "Das Problem mit William ist, dass er glaubt, er weiß es besser! Vor ein paar Jahren gab es unterschiedliche Ansichten und einige Probleme."

Trotz der Differenzen müsse William lernen, über den Dingen zu stehen - besonders mit Blick auf seine zukünftige Rolle als König.

Sowohl er als auch Charles wüssten, dass sie zusammenarbeiten müssen. Schließlich gebe es viele Entscheidungen, die der 77-Jährige treffen werde, die Auswirkungen auf seinen ältesten Sohn haben würden.

Auch wenn es zwischen dem Vater-Sohn-Duo viele Auseinandersetzungen gebe, stünden die beiden regelmäßig in Kontakt.

Im Umgang miteinander seien sie höflich, während William sich auf seine zukünftige Aufgabe als König vorbereite.