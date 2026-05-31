Im Büro von William und Kate: Fünf Polizisten vom Dienst im Kensington Palace verbannt
England - Eigentlich sollten sie für die Sicherheit der Royals sorgen - doch nach der Beschwerde einer Mitarbeiterin dürfen fünf bewaffnete Polizisten künftig nicht mehr am Kensington Palace eingesetzt werden.
Denn den Beamten wurde erhebliches Fehlverhalten vorgeworfen.
Wie The Sun berichtete, sei offenbar die Beschwerde einer Mitarbeiterin des Palastes der Auslöser für den Abzug der Polizisten gewesen. Sie habe eine Reihe unangemessener Äußerungen gemeldet.
Demnach habe einer der beschuldigten Beamten geäußert, der Kensington Palace sei "voll von kleinen Hitlers".
Die Mitarbeiterin hatte ihre Beschwerde bereits im Jahr 2024 eingereicht. Sie warf den Beamten vor, zwischen August 2023 und September 2024 wiederholt unangemessene Bemerkungen gemacht zu haben.
Ein Beamter soll zudem versucht haben, die Mitarbeiterin über Facebook als Freundin hinzuzufügen, was diese als unangemessen empfunden habe. Eine Quelle erklärte, die geschilderten Situationen seien als frauenfeindlich wahrgenommen worden.
Auch die Metropolitan Police hatte eine Untersuchung eingeleitet. Dabei sei Berichten zufolge entschieden worden, dass das Verhalten der Beamten zwar unter den erwarteten Standards gelegen habe, jedoch nicht die Schwelle für ein offizielles Disziplinarverfahren erreicht habe.
Prinzessin Kate und Prinz William haben Wohnsitz und Büros im Kensington Palace
In einem Statement hieß es: "Als Ergebnis unserer internen Untersuchung erhielten die Beamten eine sogenannte Reflexionsmaßnahme, um ihr Verhalten zu überdenken und daraus für die Zukunft zu lernen. Es bleibt eine Priorität der Metropolitan Police, sicherzustellen, dass alle Beamten und Mitarbeiter höchste Professionalitätsstandards einhalten, damit wir weiterhin Vertrauen schaffen können."
Die Leitung des Königshauses, in dem Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) unter anderem ihre Büros haben, zog dennoch Konsequenzen: Die Polizisten werden künftig nicht mehr eingesetzt, ihre Zugangsausweise wurden ihnen zudem entzogen.
Die Prinzessin und der Prinz von Wales sollen an dieser Entscheidung nicht direkt beteiligt gewesen sein, seien jedoch darüber informiert worden.
Schon zuvor sind weitere Vorwürfe gegen dieselbe Spezialeinheit erhoben worden. Demnach sollen Beamte während ihres Dienstes auf Schloss Windsor geschlafen haben. Insgesamt hätten 23 Polizisten entsprechende Mitteilungen über mögliches Fehlverhalten erhalten, zwei von ihnen seien vollständig von Einsätzen an königlichen Residenzen abgezogen worden.
Titelfoto: Montage: Julia Kilian/dpa, Hannah Mckay/PA Wire/dpa