Im Büro von William und Kate: Fünf Polizisten vom Dienst im Kensington Palace verbannt

England - Eigentlich sollten sie für die Sicherheit der Royals sorgen - doch nach der Beschwerde einer Mitarbeiterin dürfen fünf bewaffnete Polizisten künftig nicht mehr am Kensington Palace eingesetzt werden.

Die Metropolitan Police leitete aufgrund der Vorwürfe gegen die fünf Polizisten eine Untersuchung ein. © Julia Kilian/dpa

Denn den Beamten wurde erhebliches Fehlverhalten vorgeworfen.

Wie The Sun berichtete, sei offenbar die Beschwerde einer Mitarbeiterin des Palastes der Auslöser für den Abzug der Polizisten gewesen. Sie habe eine Reihe unangemessener Äußerungen gemeldet.

Demnach habe einer der beschuldigten Beamten geäußert, der Kensington Palace sei "voll von kleinen Hitlers".

Die Mitarbeiterin hatte ihre Beschwerde bereits im Jahr 2024 eingereicht. Sie warf den Beamten vor, zwischen August 2023 und September 2024 wiederholt unangemessene Bemerkungen gemacht zu haben.

Ein Beamter soll zudem versucht haben, die Mitarbeiterin über Facebook als Freundin hinzuzufügen, was diese als unangemessen empfunden habe. Eine Quelle erklärte, die geschilderten Situationen seien als frauenfeindlich wahrgenommen worden.

Auch die Metropolitan Police hatte eine Untersuchung eingeleitet. Dabei sei Berichten zufolge entschieden worden, dass das Verhalten der Beamten zwar unter den erwarteten Standards gelegen habe, jedoch nicht die Schwelle für ein offizielles Disziplinarverfahren erreicht habe.