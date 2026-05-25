Neue Vorwürfe: So schlimm soll Sarah Ferguson als Arbeitgeberin gewesen sein

England - Schon länger steht Sarah Ferguson (66), die Ex-Frau des von Skandalen umgebenen ehemaligen Royals Andrew Mountbatten-Windsor (66), im Fokus der Kritik. Nun kam heraus: Sie soll eine schlechte Arbeitgeberin gewesen sein.

Sarah Ferguson (66) soll eine schlechte Arbeitgeberin gewesen sein. © Kirsty O'connor/Press Association/dpa

Denn wie ein königlicher Autor behauptete, sei die 66-Jährige stets sehr chaotisch gewesen. Ein Grund dafür sei ihr sprunghafter Charakter gewesen, denn die ehemalige Herzogin habe nur schwer Entscheidungen treffen können.

Laut Page Six habe sie ihre Meinung oft in letzter Sekunde geändert. Zudem sollen ihre Mitarbeiter "in Badezimmern geweint" und teilweise nach nur einem Tag gekündigt haben.

Nur wenige Angestellte seien über längere Zeit geblieben.

Ferguson habe zudem eine außergewöhnliche Energie gehabt und sei ständig unterwegs gewesen, oft unorganisiert - dies habe dazu geführt, dass ihre Angestellten oft zu jeder Tages- und Nachtzeit für sie hätten da sein müssen.

Die 66-Jährige sei zudem dafür bekannt gewesen, häufig Lebensmittel zu verschwenden. Der Autor erklärte: "Es wurden verschiedene Mahlzeiten zubereitet und dann letztlich keine davon gegessen."