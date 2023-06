Kate schlägt den König von Wimbledon: Prinzessin siegt im Duell gegen Roger Federer

Prinzessin Kate (41) und Tennis-Star Roger Federer (41) haben sich in Wimbledon getroffen. Bei einem Spiel ging die 41-Jährige als Siegerin hervor. © Aeltc/Thomas Lovelock/Kensington Palace/PA Media/dpa

"Aus der Disziplin und anderen Dingen, die sie dabei lernten, könnten die Balljungs und -mädchen viel Selbstvertrauen für andere Lebensbereiche mitnehmen", sagte Kate.

Die britische Prinzessin ist Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Club", dem offiziellen Gastgeber des Turniers, das am 3. Juli in London startet.



Kate selbst konnte sich während des Besuchs auch sportlich betätigen.

Sie trat im Doppelmatch gegen Tennis-Legende Federer an.

"Ich muss an meiner Wurftechnik arbeiten", gestand sich der 41-Jährige während des Spiels ein und lobte zugleich die Prinzessin.

"Der Aufschlag sieht gut aus", so der achtfache Einzeltitel-Gewinner.