Prinzessin Kate sendet erstes Lebenszeichen nach Bauch-OP

Prinzessin Kate (42) umarmt ihre drei Kinder. © Montage: Prince Of Wales/Kensington Palast/PA Media/dpa (2)

Am Sonntag veröffentlichte sie auf dem gemeinsamen Profil mit ihrem Mann Prinz William (41) auf X, ehemals Twitter, ein Foto, das sie im Kreise ihrer drei Kinder zeigt.

"Vielen Dank für die freundlichen Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den vergangenen zwei Monaten", schrieb Kate.

Sie fügte hinzu: "Ich wünsche allen einen schönen Muttertag." Am heutigen Sonntag ist in Großbritannien Muttertag, in Deutschland feiern wir ihn am zweiten Sonntag im Mai, dieses Jahr ist es der 12. Mai.

Prinz William soll das Foto erst vor wenigen Tagen aufgenommen haben.