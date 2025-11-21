Royaler Ritterschlag: Münchner Designer erhalten überraschende E-Mail

München - Für ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich nach ihrer Krebserkrankung wählte Prinzessin Kate (43) ein ganz besonderes Kleid. Überraschenderweise erhielten ausgerechnet zwei Designer aus München zuvor eine exklusive Nachricht aus dem Buckingham-Palast.

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) strahlten auf dem roten Teppich. © IMAGO / Avalon.red

Bei der Royal Variety Performance in London präsentierte sich Prinzessin Kate am 19. November zusammen mit Prinz William (43) zum ersten Mal seit zwei Jahren auf einem roten Teppich. Im Partnerlook lachte das Paar in die Kamera - er trug einen schwarzen Samt-Anzug, sie ein smaragdgrünes Samt-Kleid.

Es war der erste Auftritt auf dem roten Teppich seit Prinzessin Kates Erkrankung - im März 2024 gab der Palast bekannt, dass die 43-Jährige an Krebs erkrankt ist.

Umso wichtiger war Kate die Wahl des Kleides für ihre große Rückkehr. Wer die Prinzessin kennt, weiß von ihren Lieblings-Labels. Darunter zählen laut "AZ" unter anderem Alexander McQueen, Jenny Packham und Emilia Wickstead.

Doch jetzt durfte sich auch das deutsche Designer-Duo Johnny Talbot (61) und Adrian Runhof (62) über einen Auftrag für Kate freuen - Bescheid bekamen sie spontan per E-Mail aus dem Buckingham-Palast.

"Am Mittwochabend kam aus heiterem Himmel eine E-Mail des Household of the Prince and Princess of Wales, die uns darüber informierte, dass Princess Catherine an diesem Abend ein Kleid unserer Marke tragen werde", so Adrian Runhof.