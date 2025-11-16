Überraschende Botschaft: Prinzessin Kate redet über das Loslassen
Großbritannien - Kate Middleton (43) hat ihre Fans mit einem neuen Video überrascht, in dem sie über das Loslassen und die Bedeutung der Jahreszeit Herbst sprach.
Der am Samstag veröffentlichte Clip zeigt die Prinzessin von Wales, wie sie erklärt, der Herbst sei eine Zeit der "Besinnung und Verfeinerung".
Sie beschreibt die Jahreszeit als eine Phase der "tieferen Verbundenheit". Außerdem fügte sie hinzu: "Mit dem Wechsel der Jahreszeiten lehrt uns Mutter Natur, dass Schönheit im Wandel, in der Vergänglichkeit und im Loslassen liegt."
Laut der ehemaligen BBC-Königshauskorrespondentin Jennie Bond, die mit Mirror sprach, könnte die 43-Jährige mit "Loslassen" den Versuch meinen, das Trauma ihrer Krebsdiagnose hinter sich zu lassen.
Anfang des Monats verließ das royale Paar Adelaide Cottage im Home Park in Windsor und zog in die Forest Lodge - ein Neuanfang für die Familie.
Viele Fans zeigen sich begeistert von Kates Video-Botschaft
Im Video ist Kate beim Kochen im Freien zusammen mit der Köchin Gill Meller und Kindern der Farley Junior Academy in Luton zu sehen. Gemeinsam genießen sie Essen und Geschichten am Lagerfeuer im Windsor Great Park.
Für viele Fans kam der Beitrag überraschend, besonders inmitten der royalen Krise rund um Andrew Mountbatten-Windsor (65).
Dennoch reagierten zahlreiche Anhänger positiv. Ein Nutzer schrieb: "Das berührt mich sehr." Ein anderer kommentierte: "Was für ein wunderschönes Video und eine tolle Botschaft! Ich könnte deiner Stimme stundenlang zuhören."
Titelfoto: Bildmontage: BENJAMIN CREMEL / AFP, Samir Hussein/PA Wire/dpa