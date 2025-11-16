Überraschende Botschaft: Prinzessin Kate redet über das Loslassen

Großbritannien - Kate Middleton (43) hat ihre Fans mit einem neuen Video überrascht, in dem sie über das Loslassen und die Bedeutung der Jahreszeit Herbst sprach.

Prinz George (12, v. l.), Prinz Louis (7), Prinz William (43), Prinzessin Charlotte (10) und Prinzessin Kate (43) sind umgezogen. (Archivbild) © BENJAMIN CREMEL / AFP

Der am Samstag veröffentlichte Clip zeigt die Prinzessin von Wales, wie sie erklärt, der Herbst sei eine Zeit der "Besinnung und Verfeinerung".

Sie beschreibt die Jahreszeit als eine Phase der "tieferen Verbundenheit". Außerdem fügte sie hinzu: "Mit dem Wechsel der Jahreszeiten lehrt uns Mutter Natur, dass Schönheit im Wandel, in der Vergänglichkeit und im Loslassen liegt."

Laut der ehemaligen BBC-Königshauskorrespondentin Jennie Bond, die mit Mirror sprach, könnte die 43-Jährige mit "Loslassen" den Versuch meinen, das Trauma ihrer Krebsdiagnose hinter sich zu lassen.

Anfang des Monats verließ das royale Paar Adelaide Cottage im Home Park in Windsor und zog in die Forest Lodge - ein Neuanfang für die Familie.