Klinik-Eskorte statt Staats-Essen! Kronprinz Haakon bringt Skandal-Sohn zum Entzug

Oslo/London - Seit gut drei Monaten häufen sich die Skandale um die norwegische Königsfamilie. Im Mittelpunkt: Marius Borg Høiby (27), der seine damalige Freundin unter Einfluss von Alkohol und Drogen angegriffen hat. Nun soll er sich in einer Londoner Klinik befinden!

Seit Monaten häufen sich die Skandale um Marius Borg Høiby (27), nun soll sich der Sohn von Mette-Marit (51) in einer Entzugsklinik befinden. © Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Eigentlich stand am vergangenen Donnerstag ein großes Mittagessen für die Staatsverwaltung auf der Agenda des norwegischen Kronprinzen Haakon (51) und seiner Frau Mette-Marit (51).

Doch wie die norwegische Zeitung Se og Hor berichtet, musste der Prinz aus "privaten Gründen" absagen. Um welche Gründe es sich dabei gehandelt hat, ist nun ans Licht gekommen.

Am besagten Donnerstagmittag wurde Haakon gegen 13 Uhr gemeinsam mit seinem Stiefsohn Marius am Flughafen in Oslo gesichtet.

Beide bestiegen den Flieger in Richtung London. Dort soll sich der 27-Jährige nun in einer Entzugsklinik befinden und sich voll und ganz auf seine eigenen Probleme konzentrieren.