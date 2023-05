Immobilienmogul Charles III. - Über diese Reichtümer verfügt der britische König

Der Kensington Palace mit seinen 547 Zimmern wurde Ende des 17. Jahrhunderts aus einem Herrenhaus umgewandelt. Im Laufe der Jahre war der Palast das Zuhause und Büro von zahlreichen Royals. Die legendäre Königin Victoria, nach der das viktorianische Zeitalter benannt ist, wurde 1819 hier geboren.

Heute leben hier William (40) und Kate (41). Die beiden haben es sich in der Wohnung "1A" gemütlich gemacht. Der Name ist Programm, zumindest was die Größe angeht. Die "Wohnung" ist eigentlich ein vierstöckiger Flügel mit 20 Zimmern. Kate soll die Wohnstätte angeblich mit Ikea-Möbeln eingerichtet haben, um so etwas Normalität in die Räume zu bringen.

Die Wohnungen mit den Nummern 8 und 9 waren in den 1980er-Jahren das Zuhause von Charles und Prinzessin Diana (✝1997).