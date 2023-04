Katy Perry, Take That und Co.: Das Line-up für das "Krönungskonzert" von König Charles III. ist hochkarätig

Die Take-That-Mitglieder Mark Owen (51, l.), Howard Donald (54) und Gary Barlow (52, r.) werden bei der Krönung von König Charles III. (74) auftreten. Auch die Pop-Sängerin Katy Perry (38) ist dabei. © Fotomontage: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, JUSTIN TALLIS / AFP

Am Samstag, dem 6. Mai, wird der 74-Jährige offiziell gekrönt. Nach den ganzen formellen Events an diesem Tag, kann es König Charles III. am darauffolgenden Tag, dem 7. Mai, so richtig krachen lassen.

Denn da findet das "Krönungskonzert" mit berühmten Musikerinnen und Musikern statt, berichtet The Independent.

Vier Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt wird Take That, zu Ehren des Monarchen, wieder zusammen spielen. Drei der originalen Bandmitglieder, Gary Barlow (52), Howard Donald (54) und Mark Owen (51), haben ihre Teilnahme schon bestätigt.

"Dies wird unsere erste Live-Show seit der Odyssey Tour vor vier Jahren im Jahr 2019 sein, und was für eine Bühne, auf die wir zurückkommen. Eine riesige Live-Band und ein Orchester, ein Chor, Militärtrommler, die Kulisse von Schloss Windsor und die Feier eines neuen Königs. Wir können es kaum erwarten", wird Barlow von The Independent zitiert.

Nur die restlichen zwei Mitglieder der erfolgreichen Musikgruppe, Robbie Williams (49) und Jason Orange (52), haben sich noch nicht gemeldet. Ein Sprecher der BBC betonte jedoch, dass beide herzlich eingeladen sind, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Die britische Popgruppe bekommt noch von zwei berühmten amerikanischen Musikern Unterstützung.