Ein Jahr nach der Krönung: Kann König Charles alle royalen Krisen meistern?

London - Zur Krönung von König Charles (75) fuhr das Vereinigte Königreich auf, was es an Pomp und Glamour zu bieten hatte. Ein Jahr später ist längst nicht mehr alles Glanz und Gloria.

Mit britischem "pomp and circumstance" wurde König Charles III. (75) - und Königin Camilla (76) - vor einem Jahr gekrönt. Die vergangenen Monate brachten den Windsors allerdings einige Sorgen. (Archivbild) © Owen Humphreys/PA Wire/dpa Es dürfte selten vorkommen, dass sich Opa und Enkel einen Ehrentag teilen. Doch bei der Royal Family ist genau das der Fall: An diesem Montag (6. Mai) ist es ein Jahr her, dass König Charles III. in einer pompösen Zeremonie gekrönt wurde - und sein Enkel Prinz Archie wird am selben Tag fünf Jahre jung. Eine gemeinsame Feier aber gibt es nicht. Grund ist auch die große Differenz in der Familie, und das gilt nicht nur im Wortsinne. Die Beziehung zwischen dem 75-jährigen Charles und Archie ist Sinnbild, dass ein Jahr nach der Krönung in der königlichen Familie längst nicht nur Glanz und Gloria herrschen.

Der endlose Familienstreit im britischen Königshaus

Was macht Archie eigentlich?

Zuletzt sah die Öffentlichkeit Prinz Archie im Jahr 2019 bei einem Besuch der Royals in Kapstadt (Südafrika). (Archivbild) © Toby Melville/PA Wire/dpa Die Herzogin und der Herzog von Sussex, wie Meghans und Harrys offizielle Titel weiterhin lauten, halten ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Aktuelle Fotos von Archie und Schwester Lilibet, die Anfang Juni drei wird, gibt es nicht. Zuletzt war der Sechste der britischen Thronfolge wenige Male 2022 in der Netflix-Doku "Harry und Meghan" zu sehen. Dort war zu erfahren, dass Archie Musik möge, vor allem von Elton John. Im selben Jahr berichtete Vater Harry der Zeitschrift "People", sein Sohn störe gerne Videotelefonate. In seiner Netflix-Serie "Heart of Invictus" sagte er: "Wenn ich mit meinem Sohn Archie darüber spreche, was er werden will, wenn er groß ist, dann ist es manchmal Astronaut und an anderen Tagen Pilot." Kurz vor Weihnachten 2023 erzählte Meghan, der Junge habe Interesse an Kameras gezeigt, nachdem der Familienfreund und Fotograf Misan Harriman (46) ihn ein wenig in die Kunst eingewiesen habe. Sie hätten Archie daraufhin eine Kamera geschenkt - und der Junge habe sich beschwert, dass es kein Modell der Marke Leica sei, wie es Harriman benutzt.

Der kranke Mann des Königreichs: König Charles kämpft gegen Krebs

Trotz Krebsdiagnose präsentiert sich König Charles III. (75) derzeit in bester Laune, wie hier Anfang Mai bei einer Vorführung in der Schlossarena am dritten Tag der Royal Windsor Horse Show. © Andrew Matthews/PA Wire/dpa Der König zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Die Erleichterung in den britischen Medien war zu spüren, als Charles am Dienstag eine Krebsklinik in London besuchte und sich bestens gelaunt zeigte. Das britische Staatsoberhaupt habe einen guten Eindruck hinterlassen, urteilten Premierminister Rishi Sunak (43) und Oppositionsführer Keir Starmer (61). Doch die Erkrankung des Monarchen überschattet die Royal Family auch nach drei Monaten noch. Gespannt wird gewartet, ob Charles nun zur Normalität zurückkehren wird. Die Behandlung, so viel machte der Palast deutlich, werde fortgesetzt. Termine sollen in Absprache mit Ärzten stattfinden. Es bleibt also ein Risiko. Zumal mit Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) eine weitere ranghohe Vertreterin noch länger ausfällt.

Die englische Patientin: Auch Prinzessin Kate leidet an Krebs