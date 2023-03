Kingsize-Bett für den König: So pompös nächtigt Charles beim Berlin-Besuch

Berlin - Wo schläft König Charles III. (74) in Berlin ? Zu manchen Details eines königlichen Besuchs wird traditionell geschwiegen. Insidern zufolge wird er wohl dort unterkommen, wo bereits seine Mutter Queen Elizabeth II. zu Gast war.

Ab Mittwoch, 29. März, ist König Charles III. (74) mit Gemahlin Camilla (75) auf Deutschland-Reise. © Jens Kalaene/dpa

Wenn König Charles in der Hauptstadt zu Gast ist, dürfte er Insidern zufolge im Hotel Adlon nächtigen. Das Luxushotel bestätigt das zwar offiziell "aus Diskretionsgründen" nicht – gewährte aber Einblicke, wie es sich auf einen Staatsbesuch vorbereitet.

Königin Elizabeth II. hat hier residiert bei ihren Besuchen 2004 und 2015. Eine der drei Präsidenten-Suiten wurde deshalb zur Royal Suite ernannt, wie eine Hotel-Sprecherin berichtet.

Seit den Besuchen der Monarchin kennt das Personal die Vorlieben des britischen Königshauses. "Die Engländer leben diese britische Höflichkeit", sagt Concierge Ole Petersen und schwärmt vom "schönsten Staatsbesuch".

Bei dem muss alles auf die Minute sitzen: roten Teppich vom Wagen hieven; ausrollen unter den neugierigen Augen von Berlin-Besuchern bis zur Straße, wo die Limousine halten wird; mit dem Besen letzte Krümel wegfegen. Ist der Staatsgast vorgefahren, geht es über den roten Teppich in die Lobby vorbei an den Gästen in den Fahrstuhl - und ohne Zwischenstopp zur Royal Suite.