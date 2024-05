König Charles soll stinksauer sein: Schon wieder haben sie gegen die Regeln verstoßen

König Charles (75) soll wütend auf seinen jüngsten Sohn sein. © dpa/Yui Mok

Denn die beiden Ex-Royals waren in der vergangenen Woche in Nigeria unterwegs. Dort haben sie für die Invictus Games geworben. Doch für den Monarchen soll es wie eine inoffizielle königliche Reise ausgesehen haben, so The Mirror.

Doch nicht nur der König, sondern auch sein ältester Sohn Prinz William (41) soll verärgert sein.

Der königliche Autor und Kommentator Tom Quinn sagte gegenüber der Zeitung: "William ist absolut wütend und entschlossen, einen Weg zu finden, dies in Zukunft zu verhindern. Charles soll wütender sein als je zuvor."

Der Insider fügte hinzu: "Was wirklich für Aufregung sorgt, ist die Tatsache, dass die Nigerianer Meghan und Harry behandelt haben (...) als sei dies eine offizielle Reise – alle Anzeichen waren vorhanden, denn das Paar wurde mit Tänzen, Empfängen (...) begrüßt."

Doch damit nicht genug: Auch Besuche in Schulen und bei Wohltätigkeitsorganisationen, bei verwundeten Soldaten und Menschen mit Behinderungen standen in der vergangenen Woche auf der Liste des Paares - alles wie bei einer offiziellen königlichen Reise.

Das ganze Verhalten von Meghan und Harry soll darauf ausgerichtet gewesen sein, den Eindruck zu erwecken, sie seien immer noch voll bezahlte Royals. Das soll William und seinem Vater, König Charles, überhaupt nicht gefallen.