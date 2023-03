König Charles sucht veganen Koch: Alles Tierische tabu – aber nur einmal pro Woche

London (Großbritannien) - "Dieser Job ist wirklich wie kein anderer", heißt es in einer neuen Stellenausschreibung des Buckingham-Palasts. König Charles (74) sucht nämlich einen neuen Koch. Wer die Stelle haben möchte, sollte sich vor allem mit pflanzlicher Ernährung auskennen.

Bei König Charles (74) brauchen Hühner fast nicht mehr befürchten, dass sie im Kochtopf landen. Königsgemahlin Camilla (75) muss eigentlich nur noch für den guten Zweck an den Herd. © Bildmontage: dpa/Matthias Balk, dpa/PA Wire/Chris Jackson

Denn der britische Monarch ernährt sich an einem Tag der Woche vegan, an zwei Tagen verzichtet er auf Fisch und Fleisch. Das hatte er einmal selbst in einem BBC-Interview erklärt.

Kein Wunder also, dass der neue Koch "beeindruckende Fähigkeiten im Umgang mit dem Messer und Kenntnisse über eine pflanzenbasierte Ernährung" vorweisen sollte, wie der britische Mirror schreibt.

In der royalen Stellenausschreibung sind die Aufgaben des zukünftigen Premier Sous Chefs – das ist der Vize des Küchenchefs – klar definiert: "Sie unterstützen den Chefkoch, indem Sie das Tagesgeschäft führen, und stellen sicher, dass jede Mahlzeit mit dem höchsten Standard serviert wird, egal ob beim Mitarbeiter-Essen oder großen Staatsbanketts", steht auf der Website des "Royal Household".

Bewerber sollten demnach hochqualifiziert sein und Erfahrungen auf Führungsebene einer "Fünf-Sterne-Gastronomie" haben. Im Gegenzug bietet der Palast 33 Urlaubstage, von denen allerdings acht Feiertage abgezogen werden.

Zudem hat der erfolgreiche Kandidat die Möglichkeit, eine Unterkunft am Arbeitsplatz zu erhalten, mit Essen inklusive, jedoch nur für sich allein und zu einem Gehaltsabschlag. Dafür stünden dann "eine Reihe von Freizeiteinrichtungen" zur Verfügung.