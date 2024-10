Royale Beleidigung: König Charles von Alpaka mit Krone auf dem Kopf angeniest

Australien - Der britische König Charles III. ist am Montag während seines Besuchs in Australien von einem anzugtragenden Alpaka angeniest worden.

König Charles III. (75) tourt aktuell durch Australien. © Brook Mitchell / POOL / AFP

Bei der Begrüßung von Fans in der Hauptstadt Canberra blieb Charles vor einem Alpaka stehen, das eine goldene Krone auf dem Kopf hatte und in einen goldenen Anzug gehüllt war. Als er dem Tier mit dem Namen Hephner über die Nase streichelte, nieste es den König an.

"Gesundheit", rief jemand aus der Menschenmenge dem Tier zu, und Charles überprüfte kurz sein rechtes Revers auf Spuren von Hephners Nieser.

Der 75-jährige Monarch befindet sich aktuell auf einer neuntägigen Reise durch Australien und Samoa, der ersten größeren Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose zu Beginn dieses Jahres.

Der Vorfall mit dem Alpaka ereignete sich am Montagvormittag an einer Absperrung in der Nähe des Australischen Kriegsdenkmals.