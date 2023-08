Königin Camilla trauert um ihre erste große Liebe

Königin Camilla (76) traf mit 17 Jahren ihre erste Jugendliebe. © Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Kevin Burke, mit dem die heutige Königin als 17-Jährige eine Romanze hatte, ist im Alter von 77 Jahren plötzlich gestorben, wie die "Daily Mail" berichtete.

1965 hätten sich die beiden bei einer Party kennengelernt.



Über die darauffolgende kurzfristige Beziehung sagte Burke einmal in der Biografie "The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets": "Ich verbrachte das gesamte Jahr mit Camilla. Ich dachte, wir wären verliebt ineinander, doch dann hat sie mit mir Schluss gemacht."