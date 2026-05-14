Königin Margrethe mit Herzproblemen im Krankenhaus!

Kopenhagen - Große Sorge in Dänemark : Alt-Königin Margrethe (86) liegt wegen Herzproblemen im Krankenhaus.

Der Ausdruck "Herzkrämpfe" steht im Dänischen für eine Angina pectoris (Brustenge), die sich mit Schmerzen in der Brust bemerkbar macht und laut Deutscher Herzstiftung zu einem Herzinfarkt führen kann.

"Ihre Majestät Königin Margrethe wurde heute Nachmittag aufgrund von Herzkrämpfen ins Rigshospitalet eingeliefert", teilte das Königshaus mit.

Die 86-Jährige werde das Wochenende zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus verbringen. "Ihre Majestät ist müde, aber guter Dinge", hieß es weiter.

Königin Margrethe, die erst im April ihren 86. Geburtstag feierte, hat mittlerweile eine lange Krankengeschichte.

Im Februar 2023 musste sie sich einer größeren Operation am Rücken unterziehen lassen. Der Eingriff war notwendig geworden, weil sich ihre Beschwerden verschlechtert hatten. Danach folgte eine längere Reha. In dieser Zeit nahm sie keine öffentlichen Termine wahr.

Diese Rücken-OP war aber auch so etwas wie ein Wachrüttler. Die "Aschenbecher-Königin", wie die royale Kettenraucherin genannt wurde, hörte nach 66 Jahren sogar mit dem Rauchen auf. Ihre Sucht ist der Auslöser für ihre Arthrose gewesen, an der sie seit Jahren leidet.

Im September 2024 verletzte sich die Mutter von zwei Söhnen bei einem Sturz an der Halswirbelsäule und brach sich die linke Hand. Voriges Jahr kam sie wegen einer Erkältung zur Beobachtung ins Kopenhagener Krankenhaus und musste sämtliche Termine absagen.

Ihre Gesundheit war auch der Grund, weshalb sie Ende 2023 zu Gunsten ihres älteren Sohnes Frederik (57) abdankte. Nach 52 Jahren auf dem Thron sagte sie damals überraschend in ihrer Neujahrsansprache: "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist."