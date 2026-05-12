Kate bricht die Regeln: Aus diesem Grund durften die Mini-Royals länger wach bleiben

England - Auch die Kinder der Royals müssen zur Schule und deshalb normalerweise früh ins Bett – doch hin und wieder gibt es auch eine Ausnahme. Mama Prinzessin Kate (44) verriet nun, warum Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) vergangene Woche länger aufbleiben durften.

Prinzessin Charlotte (11, v.l.) ist ein großer Fußballfan – genau wie Prinzessin Kate (44), Prinz George (12), Prinz Louis (8) und Prinz William (43). © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der Grund ist niedlich: Die Mini-Royals sind allesamt große Fußballfans und wollten ihre Lieblingsmannschaft Aston Villa unbedingt unterstützen!

Ganz so einfach war das allerdings nicht, denn Papa Prinz William (43) machte sich auf den Weg ins Stadion, um das Spiel von Aston Villa live zu verfolgen.

Eigentlich hätten ihn seine drei Kinder nur zu gerne begleitet, doch daraus wurde nichts.

Also musste schnell eine Lösung her: Statt live im Stadion dabei zu sein, durften George, Charlotte und Louis gemeinsam mit Kate länger wach bleiben und das Match gemütlich von zu Hause aus im Fernsehen verfolgen.

Gelohnt hat sich der königliche Support offenbar, denn die Mannschaft konnte sich den Sieg sichern!