Kate bricht die Regeln: Aus diesem Grund durften die Mini-Royals länger wach bleiben
England - Auch die Kinder der Royals müssen zur Schule und deshalb normalerweise früh ins Bett – doch hin und wieder gibt es auch eine Ausnahme. Mama Prinzessin Kate (44) verriet nun, warum Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) vergangene Woche länger aufbleiben durften.
Der Grund ist niedlich: Die Mini-Royals sind allesamt große Fußballfans und wollten ihre Lieblingsmannschaft Aston Villa unbedingt unterstützen!
Ganz so einfach war das allerdings nicht, denn Papa Prinz William (43) machte sich auf den Weg ins Stadion, um das Spiel von Aston Villa live zu verfolgen.
Eigentlich hätten ihn seine drei Kinder nur zu gerne begleitet, doch daraus wurde nichts.
Also musste schnell eine Lösung her: Statt live im Stadion dabei zu sein, durften George, Charlotte und Louis gemeinsam mit Kate länger wach bleiben und das Match gemütlich von zu Hause aus im Fernsehen verfolgen.
Gelohnt hat sich der königliche Support offenbar, denn die Mannschaft konnte sich den Sieg sichern!
Prinz William ist seit Jahren begeisterter Fußballfan
Bei einer Gartenparty, die das Herzogspaar von Wales am darauffolgenden Tag veranstaltet hatte, verriet Kate außerdem, dass ihr Mann beim Schauen von Aston-Villa-Spielen "ganz schön laut" und emotional werden könne – seine Kinder hätten dieses Verhalten übernommen.
"Sie machen alle so viel Lärm, sogar Louis", so Kate laut dem Boulevardblatt People.
Selbst der 43-Jährige ließ sich einen Kommentar zum Vorabend entlocken: Gegenüber einem Gast gab er zu, dass der lange Fußballabend ihm Augenringe beschert habe.
Auch wenn seine Kinder ihn diesmal nicht ins Stadion begleiten konnten, hat der britische Thronfolger seine Sprösslinge bereits mehrfach zu Spielen mitgenommen.
Schon im vergangenen Jahr wurde William regelmäßig gemeinsam mit seinen drei Kindern bei Fußballspielen gesichtet.
Titelfoto: Aaron Chown/PA Wire/dpa