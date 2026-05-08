Nahe seinem Sandringham-Anwesen: Ex-Prinz Andrew von vermummtem Mann mit Waffe bedroht

Sandringham (England) - Schreck für Andrew Mountbatten-Windsor (66)! Der Ex-Prinz wurde am Mittwochabend vor seinem Anwesen in Sandringham von einem vermummten Mann angeschrien, verfolgt und mit einer Waffe bedroht.

Ex-Prinz Andrew (66) wurde am Mittwochabend von einem vermummten Mann mit einer Waffe bedroht. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Wie "Mirror" berichtet, soll Andrew am Mittwoch gegen 19.30 Uhr (Ortszeit) rund um sein Sandringham-Anwesen in Norfolk mit seinen Hunden spazieren gewesen sein.

Der einstige Lieblingssohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) sei mit einem privaten Sicherheitsbeamten gerade auf dem Weg zurück zu seinem Auto gewesen, als ein mit "einer Sturmhaube vermummter Mann" aus einem gut 50 Meter entfernten Wagen sprang und Andrew schreiend entgegenrannte.

Der Mann sei bis auf wenige Meter an das Auto des Ex-Prinzen herangekommen und soll sogar eine Waffe dabeigehabt haben.

Andrew und der Sicherheitsbeamte seien sofort in den Wagen gestiegen und davongerast. Der Vermummte hätte noch einige Meter versucht, sie zu Fuß zu verfolgen.

Der ehemalige Royal soll von dem Vorfall sichtlich mitgenommen gewesen sein, verletzt wurden Andrew und sein Personenschützer aber nicht.