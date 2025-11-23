Nur mit Ansage: Meghan Markles Mitarbeiter kündigen ihre Ankunft in jedem Raum immer an

USA - Was für ein Auftritt: Bevor Meghan Markle (44) einen Raum betritt, kündigen ihre Mitarbeiter sie an - selbst dann, wenn kaum jemand anwesend ist!

Wenn Meghan Markle (44) den Raum betritt, kündigen Mitarbeiter ihre Ankunft an. © ETIENNE LAURENT / AFP

Das kam zum Vorschein, als die Herzogin vor Kurzem ein Interview für Harper’s Bazaar gab.

Gemeinsam mit der Journalistin Kaitlyn Greenidge betrat sie dabei ein Haus in der US-Metropole New York, das einem ihrer Freunde gehört.

"Meghan, Duchess of Sussex", verkündete der Hausverwalter feierlich, als die beiden eintrafen - obwohl sie die einzigen Personen im Haus waren.

Das war jedoch nicht das einzige Mal: Greenidge schilderte eine weitere Situation, als die Royal eine Fossiliengrabungsstätte und das Naturkundemuseum in Los Angeles besuchte.

Auch dort wurde die 44-Jährige mit einer offiziellen Ankündigung empfangen.