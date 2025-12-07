Not-OP mit Amputation bei Vater von Meghan Markle: "Möchte nicht entfremdet von ihr sterben"

Montecito/Cebu - Die Worte von Thomas Markle (81) werden immer dramatischer. Erst vor wenigen Tagen musste der Brite eine lebensrettende OP über sich ergehen lassen , bei der ihm der untere Teil seines Beines amputiert wurde. Nun fleht er seine berühmte, entfremdete Tochter Meghan (44) an, sich endlich wieder mit ihm zu versöhnen.

Thomas Markle (81) im Jahr 2020. (Archivbild) © dpa/Alaska TV/Channel 5

In einem Krankenhaus in Cebu (Philippinen) wurde am Mittwoch die Notoperation durchgeführt. "Es ging um Leben und Tod", erzählt sein Sohn, Thomas Jr., gegenüber DailyMail.

Berichten zufolge soll Meghan nach diesen News versucht haben, ihren Vater zu kontaktierten. Doch das verneinte der 81-Jährige gegenüber der Mail on Sunday. "Natürlich möchte ich mit ihr sprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob dies die richtigen Umstände sind."

Bei Meghans Hochzeit mit Prinz Harry (44) im Jahr 2018 fehlte ihr Vater, wohl aus gesundheitlichen Gründen. Seitdem galt das Verhältnis als angespannt bzw. mittlerweile nicht mehr existierend.

"Ich habe sie nie aufgehört zu lieben. Ich möchte nicht entfremdet von Meghan sterben", versicherte Thomas Markle. "Ich möchte meine Enkelkinder kennenlernen. Es wäre vielleicht auch schön, ihren Mann kennenzulernen."