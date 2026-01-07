Wie gut verkaufen sich die Lifestyle-Produkte der Herzogin? Online-Panne offenbart, wie Meghans Geschäfte laufen
Montecito/USA - Rund 220.000 Gläser Marmelade, 30.000 Gläser Honig, 90.000 Kerzen und rund 70.000 Flaschen Wein: Durch eine Website-Panne ist nun bekannt geworden, wie viele Produkte ihrer Lifestyle-Marke "As ever" Herzogin Meghan (44) lagert. Laien könnten aufgrund der hohen Lagerbestände meinen, es seien echte Ladenhüter. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Die Zahlen deuten auf ein Unternehmen hin, "das nicht nur erfolgreich ist - die Produkte verkaufen sich wie geschnitten Brot", erklärte ein Insider gegenüber "People".
Weil Marmelade, Honig & Co. kurz nach Verkaufsstart bereits vergriffen waren, habe die Frau von Prinz Harry (41) im großen Stile aufgestockt, wie sie selbst in der Sendung "The Circuit" erklärte.
"Wir dachten, das würde mindestens ein paar Wochen reichen. Aber es war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Und plötzlich ging es von ein paar Tausend Gläsern und Deckeln Anfang des Jahres zu 'Wir müssen eine Bestellung von über einer Million aufgeben.' Das ist ein enormer Sprung in nur wenigen Monaten nach der Unternehmensgründung", so die frühere Schauspielerin.
Ihr Plan sei es, mit "As ever" global zu expandieren.
Titelfoto: imago/ZUMA Press