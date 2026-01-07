Wie gut verkaufen sich die Lifestyle-Produkte der Herzogin? Online-Panne offenbart, wie Meghans Geschäfte laufen

Durch eine Website-Panne ist nun bekannt geworden, wie viele Produkte ihrer Lifestyle-Marke "As ever" Herzogin Meghan lagert.

Von Saskia Hotek

Montecito/USA - Rund 220.000 Gläser Marmelade, 30.000 Gläser Honig, 90.000 Kerzen und rund 70.000 Flaschen Wein: Durch eine Website-Panne ist nun bekannt geworden, wie viele Produkte ihrer Lifestyle-Marke "As ever" Herzogin Meghan (44) lagert. Laien könnten aufgrund der hohen Lagerbestände meinen, es seien echte Ladenhüter. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Mithilfe eines Imkers stellt die Herzogin (44, r.) auch selbst Honig her. © imago/ZUMA Press Die Zahlen deuten auf ein Unternehmen hin, "das nicht nur erfolgreich ist - die Produkte verkaufen sich wie geschnitten Brot", erklärte ein Insider gegenüber "People". Weil Marmelade, Honig & Co. kurz nach Verkaufsstart bereits vergriffen waren, habe die Frau von Prinz Harry (41) im großen Stile aufgestockt, wie sie selbst in der Sendung "The Circuit" erklärte.

Die Marke "As ever" ging Anfang 2025 an den Markt. So ein Glas Marmelade kostet umgerechnet zehn Euro. © IMAGO/Avalon.red

Prinz Harrys Frau Meghan hat Großes mit ihrer Firma vor. © IMAGO/DPPA