Meghan Markle macht Brandopfer (15) eine Freude - Mit der Hilfe dieses Mega-Stars

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Am Dienstag teilte Meghan Markle (43) ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie aufgeregt durch ihr Haus läuft. Dabei verkündet sie ihren Followern begeistert: "Mit wurde gerade gesagt, dass etwas angekommen ist, auf das ich schon eine Weile gewartet habe."

Meghan Markle (43) reagierte bestürzt auf das Schicksal der 15-Jährigen. © Unique Nicole/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Daraufhin holte sie aus. So waren sie und ihr Ehemann Prinz Harry (40) vor etwa zwei bis drei Wochen in Altadena (Los Angeles), um sich den Schaden der schrecklichen Brände mit eigenen Augen anzusehen.

Dabei kamen sie mit einigen Menschen ins Gespräch, die aufgrund der Feuer alles verloren haben. Darunter auch ein 15-jähriges Mädchen und ihre Mutter.

Als Meghan sich mit Letzterer unterhielt, verriet diese ihr, dass ihre Tochter in den Überbleibseln des Hauses nur nach einer einzigen Sache sucht: einem Billie-Eilish-Shirt, das sie bei einem Konzert erworben hatte.

Das hatte sie, kurz vor dem Brand, in die Waschmaschine gesteckt. Leider war von der, wie vom Rest des Hauses, nicht mehr viel übrig.

Meghan reagierte bestürzt. Für die Herzogin stand fest: Sie musste helfen. Und so setzte sie alles in Bewegung, um mit Billie Eilish (23) irgendwie in Kontakt zu treten.