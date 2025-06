Perfektes Make-up? Das ist das Geheimnis hinter Meghans Look

Santa Barbara - Bei ihren Auftritten zeigt sich Meghan Markle (43) immer mit schönen Looks. Ihr natürliches Aussehen sticht dabei vielen Fans ins Auge und man fragt sich: Was ist ihr Geheimnis?

Das Besondere an dem Produkt sei, dass "es diesen wunderschönen Glas-Effekt erzeugt" und durch seine Textur einer Hautpflege ähnelt.

Der Vorteil ist laut Martin, dass sich die Tropfen gut mit einer Grundlage für die Haut, also einer Foundation oder einem Make-up, vermischen und so ein weiches Gesamtbild mit einem Lack-ähnlichen Effekt schaffen.

Das Geheimnis hinter dem glänzenden "No Make-up"-Look ist ein simples Produkt: Highlightertropfen.

Martin gibt außerdem preis, dass er mit den Tropfen nicht nur in Markles Gesicht, sondern auch an ihrem ganzen Körper arbeitet.

Der Visagist ist ein jahrelanger Freund von Meghan, außerdem ein treuer Helfer was ihren Look betrifft - so unter anderem auch bei ihrer pompösen Royal-Hochzeit mit Prinz Harry (40).