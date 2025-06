Harry spricht über Hass, dem Meghan Markle im Netz ausgesetzt war

Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40) mussten viel Kritik einstecken, nachdem sie ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten. © KENA BETANCUR / AFP

Der 40-Jährige war als Überraschungsgast beim "Nexus Global Summit" in New York aufgetaucht. Wie Page Six berichtet, wurde beim Event über soziale Isolation im digitalen Raum gesprochen

"Einer der Gründe, warum die digitale Welt für uns so wichtig war, ist, dass meine Frau im Jahr 2018 die meistgetrollte [Anm. d. Red.: bedeutet so viel wie 'absichtlich geärgert'] Person der Welt war", so der Prinz.

Er erklärte weiter, dass es für ihn und seine Frau daraufhin wichtig wurde, sich im Rahmen ihrer gemeinnützigen Organisation "Archewell Foundation" auf die Schattenseiten der digitalen Welt zu konzentrieren.

Vor allem, nachdem sie Eltern getroffen hatten, die ihre Kinder durch die Folgen von Social Media verloren hatten.