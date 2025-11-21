Nur mit Ansage: Meghan Markles Mitarbeiter kündigen ihre Ankunft in jedem Raum immer an
USA - Was für ein Auftritt: Bevor Meghan Markle (44) einen Raum betritt, kündigen ihre Mitarbeiter sie an - selbst dann, wenn kaum jemand anwesend ist!
Das kam zum Vorschein, als die Herzogin vor Kurzem ein Interview für Harper’s Bazaar gab.
Gemeinsam mit der Journalistin Kaitlyn Greenidge betrat sie dabei ein Haus in der US-Metropole New York, das einem ihrer Freunde gehört.
"Meghan, Duchess of Sussex", verkündete der Hausverwalter feierlich, als die beiden eintrafen - obwohl sie die einzigen Personen im Haus waren.
Das war jedoch nicht das einzige Mal: Greenidge schilderte eine weitere Situation, als die Royal eine Fossiliengrabungsstätte und das Naturkundemuseum in Los Angeles besuchte.
Auch dort wurde die 44-Jährige mit einer offiziellen Ankündigung empfangen.
"Ein Golfcart fährt vor, Kies knirscht unter den Reifen. 'Die Herzogin von Sussex', ruft jemand aus der Gruppe", beschrieb die Journalistin Meghans Auftritt. Auch wenn die ehemalige "Suits"-Darstellerin nicht mehr als arbeitende Royal auftritt, scheint sie ihren Herzoginnen-Status weiterhin zu genießen.
