Selbst eingeladen zur Fashion Week? Herzogin Meghan überrascht mit Geständnis

Paris (Frankreich) - Glitzer, Glamour, Fashion Week und mittendrin Herzogin Meghan (44). Ihr überraschender Auftritt bei der Balenciaga-Show Anfang Oktober sorgte für reichlich Gesprächsstoff, nun äußerte sich die Herzogin.

Herzogin Meghan (44) lebt eigentlich mit ihrem Mann in den USA. © Leigh Vogel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Angeblich sei die 44-Jährige gar nicht offiziell eingeladen gewesen, sondern hatte sich selbst auf die Gästeliste gesetzt.

Tatsächlich saß Meghan völlig unerwartet in der ersten Reihe der Balenciaga-Show - ihr erster Auftritt auf europäischem Festland seit zwei Jahren, wie die Daily Mail berichtet.

Im Netz schlug außerdem ein Video hohe Wellen: Es zeigt, wie Meghan den Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli (58) begrüßt und dabei fast mit ihm zusammenstößt.

In einem Interview mit der Modezeitschrift Harper's Bazaar klärte Meghan nun selbst auf. "Ich habe mich für [Piccioli] (Anm. d. Red) gefreut", sagte sie. "Ich habe mich gemeldet und gesagt: 'Ich komme gerne und unterstütze dich.' Wir haben es geheim gehalten, und es hat wirklich Spaß gemacht."

Auch der Designer selbst bestätigte gegenüber The Cut: "Meghan und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und stehen seitdem im Kontakt. Sie hat mich kontaktiert und gesagt, dass sie gerne zu meiner Show kommen würde."

Er fügte hinzu: "Es gab keine Strategie oder große Inszenierung. Ich habe niemandem erzählt, dass sie kommen würde, weil ich wollte, dass es eine Überraschung bleibt. In der Modewelt sind echte Überraschungen selten, und diese war wunderschön."