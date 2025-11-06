Nach acht Jahren: Meghan Markle feiert Schauspiel-Comeback
USA - Nach acht Jahren feiert Meghan Markle (44) ihr großes Comeback - und steht wieder vor der Kamera!
Denn die Schauspielerin wurde vor wenigen Tagen am Set des neuen Amazon-MGM-Films "Close Personal Friends" im US-Bundesstaat Kalifornien gesichtet, so The Sun.
In der Komödie wird es vor allem um ein Paar gehen, das während eines Aufenthalts in einer fremden Stadt eine Freundschaft mit einem prominenten Duo schließt.
An Meghans Seite standen unter anderem Brie Larson (36, "Captain Marvel"), Lily Collins (36, "Emily in Paris"), Jack Quaid (33, "Scream IV") und Henry Golding (38, "The Old Guard 2") - sie verkörpern die Hauptrollen.
Zwar habe die Herzogin nur einen kleinen Auftritt - und das sogar als sie selbst -, dennoch ist dieser Performance für Meghan ein großer Schritt.
Denn für die 44-Jährige ist es die erste Rolle seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (41).
Meghan Markle startet ihr Comeback als Schauspielerin
Zuvor war sie jahrelang in der Erfolgsserie "Suits" als Rachel Zane zu sehen - eine Rolle, die sie damals für die Liebe hinter sich ließ.
Ein Insider erklärte: "Meghan war heute am Set. Sie hat eine kleine Rolle. Sie wirkte sehr entspannt und glücklich. Sie hat sich bei allen vorgestellt und war unglaublich freundlich und bodenständig."
Sie versuche nun, vorsichtig wieder in die Schauspielwelt einzusteigen und herauszufinden, wie es sich für sie anfühlt, zurück am Set zu sein. Bereits vor wenigen Monaten gab die 44-Jährige in einem Podcast zu, dass sie die Schauspielerei ab und zu etwas vermisse.
"Das ist ein riesiger Moment für Meghan und steht für eine Rückkehr zu dem, was sie wirklich liebt. Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses fühlte sich einfach richtig an", so eine weitere Quelle.
Auch der 41-jährige Herzog unterstützt seine Frau in dieser Angelegenheit voll und ganz - er möchte, dass Meghan das tut, was sie glücklich macht.
Wann genau "Close Personal Friends" erscheint, ist noch unklar - fest steht aber: Für Meghan Markle beginnt damit ein neues (altes) Kapitel.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa