Nach acht Jahren: Meghan Markle feiert Schauspiel-Comeback

USA - Nach acht Jahren feiert Meghan Markle (44) ihr großes Comeback - und steht wieder vor der Kamera!

Meghan Markle (44) wird in einem neuen Film als sie selbst zu sehen sein. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Denn die Schauspielerin wurde vor wenigen Tagen am Set des neuen Amazon-MGM-Films "Close Personal Friends" im US-Bundesstaat Kalifornien gesichtet, so The Sun.

In der Komödie wird es vor allem um ein Paar gehen, das während eines Aufenthalts in einer fremden Stadt eine Freundschaft mit einem prominenten Duo schließt.

An Meghans Seite standen unter anderem Brie Larson (36, "Captain Marvel"), Lily Collins (36, "Emily in Paris"), Jack Quaid (33, "Scream IV") und Henry Golding (38, "The Old Guard 2") - sie verkörpern die Hauptrollen.

Zwar habe die Herzogin nur einen kleinen Auftritt - und das sogar als sie selbst -, dennoch ist dieser Performance für Meghan ein großer Schritt.

Denn für die 44-Jährige ist es die erste Rolle seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (41).