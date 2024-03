Palast-Foto war fake! Prinzessin Kate gesteht Foto-Bearbeitung

Prinzessin Kate (42) gestand auf "X" die Foto-Manipulation. © Paul Grover/The Telegraph/PA Wire/dpa

"Danke für Eure lieben Glückwünsche und die kontinuierliche Unterstützung über die letzten Monate", schrieb Prinzessin Kate am gestrigen Sonntag zu einem Schnappschuss, auf dem sie freudestrahlend ihre drei Kinder Prinzessin Charlotte (8), Prinz Louis (5) und Prinz George (10) im Arm hält.

In den sozialen Netzwerken warf das Foto viele Fragen auf. Bei einer genaueren Überprüfung der US-Agentur Associated Press (AP) stellte sich heraus, dass das Bild "auf eine Weise manipuliert worden zu sein scheint, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht." Das Foto zeige eine "Inkonsistenz" in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte, hieß es.

So kam es, dass AP, Reuters, die Deutsche Presse-Agentur und weitere Agenturen das Bild zurückgezogen haben.

Daraufhin meldete sich am heutigen Montag wieder Prinzessin Kate auf "X" zu Wort und gestand, dass sie die Änderungen vorgenommen habe: "Wie viele Amateur-Fotografen experimentiere ich mit Bildbearbeitung. Ich wollte meine Entschuldigung zum Ausdruck bringen für jegliche Verwirrung, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, hervorgerufen hat. Ich hoffe, dass alle, die feiern, einen sehr schönen Muttertag haben."

Den Grund für die Manipulation nannte der Palast allerdings nicht.