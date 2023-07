Prinz Harry sorgt für zugemüllte Hotels, Urlauber sind genervt!

Prinz Harrys (38) Memoiren sind "das am häufigsten entsorgte Buch des Sommers". © Andy Stenning/Daily Mirror Pool via AP/dpa

Auf dieses Werk können die meisten Menschen im heimischen Bücherschrank offenbar verzichten. Denn so gut, wie sich Harrys Skandal-Wälzer einst verkauft hat, so schnell wird er jetzt wieder weggeworfen.

Wie die britische Zeitung The Sun enthüllte, gilt "Spare" (Deutsch: "Reserve") als "das am häufigsten entsorgte Buch des Sommers".

Nach Angaben des Reiseveranstalters "On The Beach" sollen genervte Urlauber bislang schon rund 100 Exemplare des Buches in Hotels in ganz Europa liegen gelassen haben - sei es in spanischen, griechischen oder türkischen Ferienanlagen, wo Angestellte die gebrauchten Ausgaben nach der Abreise der Gäste in deren Zimmer oder direkt im Mülleimer fanden.