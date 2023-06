Schreckmoment beim Staatsbesuch: König trifft Königin und stürzt

Kopenhagen - Großer Schreckmoment in Kopenhagen: Harald von Norwegen (86) stürzte bei seinem Staatsbesuch. Der König und seine Gattin Sonja (85) kamen am Donnerstag mit dem Königsschiff "Norge" in der Hauptstadt an, wo sie Dänemarks Königin Margrethe II. (83) am Kai begrüßen wollte.