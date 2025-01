Schwerer Unfall: Königlicher Soldat stürzt und rammt sich eigene Waffe in den Kopf

Als ein Soldat das Königshaus in Stockholm beschützte, rutschte er aus und verletzte sich schwer. © Steffen Trumpf/dpa

Während seines Sturzes in Stockholm hielt der Mann ein Gewehr in der Hand, an dem ein Bajonett – eine Art Messer – befestigt war.

Nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur rammte sich der Soldat dieses in die rechte Seite seines Kopfes, direkt hinter dem Ohr.

Aufgrund der Schwere der Verletzung bestand zunächst Lebensgefahr. Seine Kameraden eilten ihm sofort zu Hilfe - er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Ein Sprecher des Palastes bestätigte später, dass der Soldat stabilisiert werden konnte und sich sein Zustand inzwischen verbessert habe.