Seltener Auftritt während Chemotherapie: Prinzessin Kate besucht Wimbledon!

London (Vereinigtes Königreich) - Nach monatelanger Krebsbehandlung hat sich Prinzessin Kate (42) ein zweites Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim Tennisturnier in Wimbledon winkt sie den Menschen zu, als sie im Stadion ankommt.

Kate (42), Princess of Wales, winkt vor dem Finale aus der Royal Box im All England Lawn Tennis and Croquet Club. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Sie hat ihre Tochter Prinzessin Charlotte (9) und ihre Schwester Pippa (40) bei sich. Die Bilder machen Hoffnung.

Lange zog sich die Schwiegertochter von König Charles III. (75) aus der Öffentlichkeit zurück. Vor vier Wochen zeigt sie sich dann erstmals wieder bei einer Parade in London. Als sie in einer Kutsche durch London fährt, winken Menschen und freuen sich.

Nun also Wimbledon, eines der bekanntesten Tennisturniere der Welt. Kate nimmt auf der Tribüne Platz, bevor der serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic (37) und der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz (21) beim Einzelfinale der Herren aufeinandertreffen.

Kate ist Schirmherrin des Ausrichters, des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, und war schon oft in Wimbledon. Sie kann selbst Tennis spielen und hatte vor einem Jahr noch mit Tennislegende Roger Federer (42) auf dem Platz gestanden.