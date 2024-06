Da ist sie: Prinzessin Kates erster öffentlicher Auftritt nach Krebs-Diagnose!

London - Es ist das royale Comeback des Jahres! Nachdem Prinzessin Kate (42) im März ihre Krebs-Diagnose bekannt gegeben hatte und sich im Anschluss aus der Öffentlichkeit zurückzog , zeigt sich die 42-Jährige nun erstmals wieder an der Seite ihrer Familie vor Tausenden Fans.

Mit einer Ankündigung auf Instagram widerlegte die Prinzessin das Gerücht allerdings. Sie nimmt an der ganzen Parade und fuhr gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in einer Kutsche.

Doch die größte Überraschung ist die Teilnahme der ebenfalls an Krebs erkrankten Prinzessin Kate. Nachdem sie nicht zur Generalprobe erschienen war, gingen Experten nicht davon aus, dass die 42-Jährige dabei sein wird.

König Charles III. (75) nahm jedoch nicht wie 2023 hoch zu Ross an der Parade teil. Er grff nach seiner Krebsdiagnose stattdessen auf eine Kutsche zurück.

Als Anlass dient ihr nichts Geringeres als die jährliche Geburtstagsparade des Monarchen, genannt "Trooping the Colour". Zum zweiten Mal seit seiner Krönung im vergangenen Jahr feiern die Briten das royale Spektakel zu Ehren ihres neuen Königs.

Tausende Britinnen und Briten sehen sich jedes Jahr die riesige Parade an. Die Musikkapelle der irischen Garde verließ bereits den Buckingham-Palast. © Henry Nicholls/AFP

Los ging es bereits um 10 Uhr (Ortszeit), in Deutschland daher um 11 Uhr. Die Mitglieder der Royal Family fuhren vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall in Richtung des Paradeplatzes Horse Guards Parade.

Dort nahm König Charles die Parade ab, wobei jedes Jahr ist ein anderes Regiment des Militärs für den Ablauf verantwortlich ist. 2024 sind es die Irish Guards.

Rund 1400 Soldaten in Gardeuniform, 200 Pferde und 400 Musiker und das Maskottchen des Regiments, Wolfshund Saemus, nehmen an der Parade teil, vor den Augen von rund 8000 Zuschauern auf Tribünen am Rand des Exerzierplatzes.

Nachdem dem Monarchen die Fahne präsentiert wird, ging's zurück in den Buckingham-Palast. Genauer auf den berühmten Balkon, wo die britische Königsfamilie mit einem Überflug von Flugzeugen der Royal Air Force am Nachmittag einen gebürtigen Abschluss feiern wird.

Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) wurden auch in diesem Jahr nicht zu der Parade eingeladen.