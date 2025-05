Thronwechsel steht bevor: Junger Familienpapa wird neues Staatsoberhaupt

Luxemburg - König Charles (heute 76) wartete mit 70 Jahren immer noch geduldig auf seine Zeit auf dem britischen Thron. Henri von Luxemburg (70) hat dagegen nach einem Vierteljahrhundert nun keine Lust mehr, an der Spitze seines Landes zu stehen, und will das Zepter an seinen Sohn Guillaume (43) übergeben. Nun wurde bekannt: Der Thronwechsel steht kurz bevor!