Trauer bei den Royals: Prinz Frederik mit nur 22 Jahren gestorben

Luxemburg - Tragische Nachrichten von den Royals aus Luxemburg: Prinz Frederik ist im Alter von gerade einmal 22 Jahren gestorben. Dies verkündete seine Familie in einem bewegenden Statement auf Instagram.

Prinz Frederik wurde nur 22 Jahre alt. © Instagram/Screenshot/royalsofluxembourg

"Mit schwerem Herzen müssen meine Frau und ich Euch über den Tod unseres Sohnes informieren", schrieb sein Vater, Prinz Robert von Luxemburg (56), über die Stiftung "POLG Foundation".

"Letzten Freitag, am 28. Februar, ... rief uns unser geliebter Sohn in sein Zimmer, damit wir ein letztes Mal mit ihm sprechen konnten", heißt es in dem Posting. Dabei habe der Royal die Kraft gefunden, sich von seinen Liebsten final zu verabschieden.

Prinz Robert bezeichnet seinen Jungen als Superhelden, dessen Kraft es war, "seine Fähigkeit, zu inspirieren und mit gutem Beispiel voranzugehen".

Die letzten Worte, die der 22-Jährige an seinen Vater gerichtet habe: "Papa, bist du stolz auf mich?"